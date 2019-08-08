عائشة بن أحمد بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت عائشة في الصور بإطلالة جذابة، وارتدت فستانًا قصيرًا، من اللون البيج وزينته بالإكسسوارات.

وتنتظر عائشة عرض فيلمها " الفلوس"، الذي تقرر تأجيله من موسم عيد الأضحى في اللحظات الأخيرة.

"الفلوس"، بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.