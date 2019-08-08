محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة لقاء سويدان مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من عرض مسرحية " المتفائل".
وأوضح الفيديو حضور مجموعة من أطفال مرضى السرطان للعرض، وعلقت لقاء سويدان على الفيديو: " الفن الهادف المحترم مهم جدا في رفع الروح المعنوية و تهذيب النفس، دول أطفال أبطال بيحاربوا السرطان، اتفرجوا على عرض المتفائل وكانوا بيضحكوا من قلبهم مبرووووك سامح حسين وسهر الصايغ مسرحية المتفائل المسرح القومي".
مسرحية"المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام إمام.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| أطفال مرضى السرطان يشاهدون عرض "المتفائل".. ولقاء سويدان تهنئ سامح حسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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