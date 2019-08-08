ميس حمدان تبرز ملامح وجهها في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الأردنية ميس حمدان، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورًا من أحدث جلسة تصوير جديدة خضعت لها.

وقامت ميس خلال الجلسة بإبراز ملامح وجهها، والتقاط صور من زوايا مختلفة، لتكشف تفاصيل الوجه، وعلقت على الصور، قائلة: " كيف يمكن معالجة الصيف؟".

يُذكر أن آخر أعمال ميس حمدان المسلسل الأردني "نوف" الذي عُرض العام الماضي.