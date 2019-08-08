بريانكا شوبرا تحقق ثروة من منشوراتها على انستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 8 أغسطس 2019 07:35 صباحاً - تعتبر النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبرا، أشهر نجمات بوليوود اللواتي استطعن دخول عالم هوليوود من أبوابه الواسعة حيث قدّمت اعمالاً إلى جانب كبار النجوم العالميين وحققت نجاحات كبيرة .



نجاح بريانكا وانتشارها ساهما في جعلها النجمة الاكثر متابعة عبر مواقع التواصل الاجتماعية من دون منافسة حيث تحتل أخبارها عناوين الصفحات وتتحول إلى ترند بشكل دائم .

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وكان زواجها من نجم الغناء الأميركي نيك جوناس وحفل الزفاف الأسطوري الذي أقيم خير دليل على شهرة شوبرا في عالم مواقع التواصل .



وإضافة إلى المكاسب التي تجنيها من أعمالها الفنية والإعلانات فإن شركة الانتاج السينمائي التي تمتلكها بريانكا ووالدتها مادو شوبرا تعود عليها بأرباح كبيرة جعلتها من أغنى النجمات على الصعيد العالمي.



لكن نجومية شوبرا على مواقع التواصل الاجتماعي حققت لها مداخيل من نوع آخر فهي تحصل على مبالغ ضخمة من السوشيال ميديا.



فقد كشفت “قائمة الأغنياء في Instagram” التي يتم تجميعها سنويًا من خلال أداة “Hopper HQ”، عن قائمة المشاهير الأغنى الذين يتقاضون اكبر قدر من المال مقابل منشور واحد .

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وتبين وفق اللائحة تلقي بريانكا مبلغ يقارب 180 ألف دولار عن كل بوست تفاعلي تقوم بنشره على موقع انستقرام مع عدد متابعين يصل الى 43 مليون متابع حول العالم.



وتحتل بذلك المرتبة الـ 19، في حين تتصدر نجمة الواقع والموديل الأمريكية الشهيرة كايلي جينر “قائمة Instagram Rich List” كأعلى نجم ربحًا من خلال تلقيها مبلغ مليون ومائتي الف دولار لكل مشاركة في Instagram.



كما يحتل اللاعب الأشهر في العالم كريستيانو رونالدو في المرتبة الثالثة من بين أكثر المشاهير دخلًا في الموقع.



يذكر أن بريانكا تستعد للظهور في فيلمها المقبل مع المخرجة شونالي بوز “ذا سكاي اس بينك”، بطولة فرحان أختر و وزيرا وسيم، الفيلم سيكون جاهز تمامًا للعرض في أكتوبر 2019