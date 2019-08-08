شاهد.. حليمة بولند تطلب 40 مليون دولار من زوج الدكتورة خلود!

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 05:49 صباحاً - انتشر مقطع فيديو جديد للإعلامية الكويتية حليمة بولند. وظهرت فيه حلال جلسة جمعتها مع عدد من أصدقائها كان بينهم الدكتورة خلود وزوجها امين.
وعرض امين زوج الدكتورة خلود، الزواج على حليمة بولند مشيراً إلى أنه متزوج من أخريات وأن كلاً منهن حصلت على مبلغ 100 ألف.
وسألها عن المبلغ الذي ترغب في الحصول عليه مقابل الزواج، فأجابت أنها تريد 40 مليوناً على الأقل.
ولفت أمين إلى أنه يعتزم الزواج من امرأة خامسة وهو ما أجابت عليه الإعلامية بالرفض قائلة إنها متزوجة.
وعلى إثر ذلك سمع صوت الدكتورة خلود وهي تقول: “عشان أنا موجودة”.
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