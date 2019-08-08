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كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 05:49 صباحاً - أجابت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس على أسئلة متابعيها على احد مواقع التواصل الاجتماعي والذين طرحوا عليها العديد من الأسئلة، والتي بدورها أجابت عليها جميعها.
من بين الأسئلة التي طرحت عليها، ما هو رأيها بالفنان السوري ناصيف زيتون؟
لترد بلقيس قائلة: “ناصيف فنان متمكن وصوته قوي ونجم حقيقي وجماهيرية واضحة وتواضع وأدب.. في رأيي تفوق على نجوم كثر ورسم لنفسه مكانة ليست عادية باهنيه وبتمنى له كل التوفي”.
كانت هذه تفاصيل خبر بلقيس تكشف عن رأيها في ناصيف زيتون.. فماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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