حج 2019.. تأمين على أعلى مستوى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المملكة العربية السعودية توفر أحدث التقنيات لتأمين حجاج بيت الله الحرام وضباط المركز الوطني للعمليات الأمنية يتفقدون المسجد الحرام قبل بداية موسم الحج وتوافد ملايين المسلمين.
العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل، قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، ذكر أن هناك أكثر من 1842 كاميرا منتشرة في جميع أنحاء المسجد الحرام لأمن وسلامة الحجاج ومتابعة الحالات الإنسانية.
المركز الوطني للعمليات الأمنية يطبق أحدث الأنظمة لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن
عبدالرحمن الصالح، رئيس المركز الوطني السعودي للعمليات الأمنية، قال إنه في الأيام العادية يستقبلون نحو 35 ألف مكالمة طوارئ تتعلق بالخدمات الإنسانية تزيد خلال موسم الحج إلى 70 ألف اتصال.
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