شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يستأنف تصوير "العنكبوت" بعد العيد.. وظافر العابدين أحدث المنضمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم أحمد السقا تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت"، عقب عيد الأضحى مباشرة، حيث من المقرر طرحه بدور العرض فى موسم أفلام رأس السنة أو موسم نصف العام على أقصى تقدير حسبما أكد مصدر مقرب من العمل لـ"الخليج 365"، وكان السقا ومخرج العمل أحمد نادر جلال صورا 3 أيام فقط من الفيلم، انقسمت ما بين التصوير أعلى كوبرى امبابة وأعلى كوبرى روض الفرج .

وفى سياق متصل، أنضم الفنان التونسى ظافر العابدين إلى فريق العمل، ووقع رسمياً بعد فترة من المفاوضات، ومن المقرر أن يبدأ التصوير يوم 20 أغسطس الجارى، ومازالت أسرة الفيلم تبرم باقى التعاقدات، حيث وضع المخرج أحمد نادر جلال قائمة بأسماء المرشحين، ويتم التعاقد معهم خلال الأيام المقبلة.

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يشار إلى أن آخر أعمال أحمد السقا فيلم "هروب اضطرارى" وشارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، واحمد زاهر، وايمان العاصى، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، وعزت أبو عوف من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.