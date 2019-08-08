في مؤتمر "ولاد رزق2".. طارق العريان يعلق على ظهور أصالة بالفيلم وامكانية طرح جزء ثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير-محمود عبدالناصر:

أقام صناع فيلم "ولاد رزق 2" مؤتمرا صحفيا، مساء أمس، قبل الطرح التجاري للفيلم، للمنافسة في موسم عيد الأضحى.

وحضر المؤتمر مؤلف الفيلم صلاح الجهيني والمخرج طارق العريان، فيما تغيب أبطال العمل عن الحضور.

وقال العريان إن فيلمي خيال مآتة والكنز هما منافسي فيلم ولاد رزق2، فيما اعتبر أن الفيل الأزرق خارج المنافسة معهم، لأنه طُرح قبل العيد، وحقق إيرادات كبيرة.

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وأضاف أنه لا يستبعد طرح جزء ثالث من الفيلم، مشيرا إلى أن جميع ضيوف الشرف في الفيلم وافقوا على الانضمام بمجرد عرض الأمر عليهم.

وعن مشاركة أصالة في الفيلم ضيف شرف، قال: "كده كده كانت هتوافق، في الأول والآخر هي زوجتي".



يشار إلى أن ولاد رزق 2 بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وكريم قاسم وأحمد الفيشاوي، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.