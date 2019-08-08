فيديو| ريم البارودي تنشر فيديو كوميدي من كواليس " قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ريم البارودي مقطع فيديو، من كواليس مسلسل "قيد عائلي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريم في المشهد مع الفنان محمد محمود عبدالعزيز، الذي حاول أن يضحكها أكثر من مرة أثناء تصوير المشهد، مما أدى لإعادة المشهد، وعلقت ريم على الفيديو: " ده جزء بسيط من اللي بيعمله محمد في كواليس قيد عائلي، بضحك من قلبي بأموت الصراحة".

وتابعت ريم: " معذور، الله يكون في عونه والله عنده حق، أنا مش بفهمني ساعات، رجعنا تاني تصوير، عبدالله ومروة".

"قيد عائلي" بطولة بوسي، ميرفت أمين، عزت العلايلي، صلاح عبد الله، سيمون، هاله فاخر، نضال الشافعي، خالد سرحان، رامي وحيد، منه فضالي، دينا فؤاد، مريهان حسين، ومحمد نجاتي، والعمل من سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.