شريف منير يكشف عن بوسترات حفله الأول بمكتبة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان شريف منير، عبر حسابه على "إنستجرام" بوسترات حفله الأول بمكتبة الإسكندرية، والمقرر إقامته خلال الشهر الجاري.
وعلق منير على البوسترات قائلًا: " إن شاء الله يوم 29 أغسطس الساعة 8 مساءً بمكتبة الإسكندرية".
وتابع: " الحفل يوم ٢٩ أغسطس، يوم منفصل عن الأستاذ علي الحجار، أنا وفرقتي "نوستالچيا"، عزف وغناء لأغاني السبعينات و الثمانينات غربي وشرقي".
يذكر أن هذا الحفل يعد الأول لشريف مع فرقته بعد توقفه لسنوات عن العزف.
يُذكر أن فعاليات مهرجان الصيف الدولي الـ17،انطلقت الجمعة 26 يوليو الماضي، بمكتبة الإسكندرية، ويتضمن المهرجان العديد من الحفلات الموسيقية، وورش العمل وندوات ومحاضرات لفنون الموسيقى والغناء والمسرح وعروضًا للسينما المستقلة، ويستمر المهرجان حتى 31 أغسطس الجاري، ويهدف إلى نشر الثقافة والتذوق الفني ودعم الجودة الفنية وإحياء التراث الفني والثقافي.
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