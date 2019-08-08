فيفي عبده تثير الجدل بهذه الصورة!

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده جمهورها عبر حسابها على انستغرام بصورة ظهرت من خلالها بإطلالة مميزة ومختلفة عن كل إطلالاتها الماضية. ونالت هذه الصورة إعجاب الكثيرين من متابعيها غير ان الكثيرين تساءلوا إن كانت فيفي عبده قد أجرت خلال الفترات الماضية عمليات تجميل؛ لكي تظهر بهذا الشكل المختلف، وتبدو أصغر عمراً! F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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