طبيبة من أصول هندية تفوز بلقب ملكة جمال إنجلترا لـ 2019.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توجت بشا موخيرجي، وهي طبيبة بريطانية من أصل هندي، بلقب ملكة جمال إنجلترا لعام 2019، وذلك بعد منافسة شرسة مع مئات الحسناوات اللواتي تبارين للحصول على التاج.

الشابة بشا موخيرجي البالغة من العمر 23 عاما، ولدت في الهند، وهاجرت برفقة عائلتها وهي في عمر 9 سنوات واستقرت في بريطانيا، في حين تمتلك معدل ذكاء يبلغ 146 نقطة، ما جعلها مصنفة رسميا ضمن فئة العباقرة، فضلا عن حيازتها لشهادتين طبيتين وإيجادتها خمس لغات مختلفة.

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الحسناء موخيرجي كانت قد بدأت العمل كطبية جديدة بعد ساعات من فوزها باللقب، بينما نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” منشورا قالت فيه: ما زلت أحاول الاعتياد على كوني أول ملكة جمال بريطانية هندية.. فخورة جدا بتمثيل ملكة جمال إنجلترا وملكة جمال الكون.

الحسناء الفائزة أضافت: لقد كان أمرا مرهقا للأعصاب، لا يمكنني الجزم فيما إذا كنت متوترة بخصوص المسابقة أكثر، أم ببدء وظيفتي الجديدة كطبيبة.

موخيرجي بعد فوزها بلقب ملكة جمال إنجلترا، ستمثل بلادها رسميا في مسابقة ملكة جمال الكون 2019، في حين رتبت لنفسها مؤخرا رحلة سياحة واستجمام إلى جزر موريشيوس.