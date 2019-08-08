شكرا لقرائتكم خبر عن 179 مليون دولار أمريكى حصيلة إيرادات فيلم Hobbs & Shaw حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأكشن والإثارة Hobbs & Shaw، بطولة النجم العالمى دوين جونسون والممثل جايسون ستاثام، 179 مليون دولار حول العالم.

فيلم Hobbs & Shaw، هو استكمالاً لأحداث السلسلة الشهيرة The Fate of the Furious، التى نجحت فى تحقيق 5.1 مليار دولار، منذ طرحها فى 2001، وحتى أخر جزء منها العام الماضى، ومن المرجح ان يتم إصدار الجزء التاسع من السلسلة منتصف العام المقبل.

Advertisements

الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.