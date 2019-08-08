قمر بصورة جريئة جديدة.. بكيني مع سترة بيضاء!

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 02:51 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورة جريئة جديدة وذلك عبر حسابها على انستغرام. وظهرت قمر في هذه الصورة بإطلالة جريئة حيث ارتدت سترة بيضاء مع مايوه بيكيني. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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