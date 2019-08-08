كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 02:51 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ليلى علوي صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام شاركت من خلالها جمهورها بأحدث إطلالة لها. وتألقت ليلى علوي بإطلالة أنيقة على احد الشواطئ، مرتدية كاش مايوه بالألوان الصيفية الفاتحة المتداخلة مع بعضها البعض، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها مع مكياج خفيف. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي بإطلالة مختلفة على البحر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.