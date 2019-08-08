الكويتية ايما شاه تثير الجدل باحتضانها وتقبيلها محمد رمضان!.. فيديو

كتب امير فتحي في الخميس 8 أغسطس 2019 02:51 صباحاً - اثارت الفنانة الكويتية إيما شاه الجدل بعد انتشار صور لها مع الفنان المصري محمد رمضان وهي تحتضنه وتقبله،وذلك خلال تواجده ضمن فعاليات تكريم النجوم من المجلة الأمريكية enigma، في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد انتشرت صورا لـ إيما شاه ظهرت فيها مرتدية فستانًا باللون الأحمر عاري الظهر وهي تقبل محمد رمضان وتحتضنه.

إيما شاه تعد من أهم الممثلات المسرحيات الشابات في الكويت، وتنحدر من أب كويتي وأم إيرانية، لكن شهرتها محدودة داخل بلدها ولم تحقق انتشارًا عربيًا.