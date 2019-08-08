كم سيتقاضى أنجين أكيوريك عن مسلسله الجديد؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم التركي أنجين أكيوريك الشهير بـ«كريم» للعودة إلى جمهوره عبر الشاشة الصغيرة بمسلسل جديد بعنوان «ابنة السفير».

أنجين سيشارك في بطولة العمل المنتظر أمام النجمة التركية نسليهان أتاغول، على أن يتقاضى أجراً يصل إلى 200 ألف ليرة تركية عن الحلقة الواحدة، في الوقت الذي ستتقاضى فيه نسليهان 140 ألف ليرة تركية عن الحلقة، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

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«ابنة السفير» من تأليف عائشة أريلماز ونهير أردام، ومن إخراج ايمره كاباكوشاك، وهو إنتاج مشترك بين NGMedia وO3 Medya، ومن المقرر عرضه عبر شاشة ستار التركية.

من ناحية أخرى، كان مسلسل «حتى الممات» آخر عمل درامي لأنجين، وقد شارك في بطولته أمام الفنانة التركية فهرية أفجان، كما عرض له مؤخرًا فيلم «حب واحد وحياتين» في دور العرض السينمائي بتركيا، والذي قام ببطولته أمام النجمة بيرجوزار كوريل الشهيرة بـ«القاضية فريدة».

أما نسليهان، فكان مسلسل «القاع» آخر عمل درامي عُرض لها، وقد شاركت في بطولته أمام الفنان التركي إيلكر كاليلي، وهو العمل الذي عادت به إلى جمهورها بعد مسلسل «حب أعمى» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك».