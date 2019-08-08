كيلي جينر تحتفل بعيد ميلادها على متن يخت فاخر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استأجرت نجمة تلفزيون الواقع، والعارضة الأمريكية كيلي جينير، يختًا بقيمة 250 مليون دولار، استعداداً للاحتفال بعيد ميلادها الـ22 خلال الأيام القليلة القادمة.

ويعرف اليخت الذي قامت المليارديرة العالمية الشابة والبالغة من العمر 21 عاما، باستئجاره باسم Tranquility ويبلغ طوله 90 مترا، ويتضمن 22 غرفة بما في ذلك جناح رئيسي وثلاث غرف لكبار الشخصيات وستقيم عليه كيلي الاحتفالات الخاصة بعيد ميلادها.

كما يحتوي اليخت أيضًا على سينما وغرف علاج بالمياه المعدنية وحمام سباحة وصالون تجميل وصالة ألعاب رياضية وبار في الهواء الطلق ومهبط للطائرات.

والجدير بالذكر أن النجمة العالمية قد حصلت على لقب “أصغر مليارديرة عصامية” في وقت سابق من هذا العام، وذلك لثروتها الكبيرة التي حصّلتها من شركة التجميل الخاصة بها، كما تملك بعض العقارات الخاصة، بالإضافة إلى مُشاركتها في المسلسل الواقعي الشهير KUWTK.