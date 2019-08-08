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رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز
فاجأت الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة» متابعيها بصورة استعراضية جريئة لحملها وانتفاخ بطنها.
هازال التي دخلت شهرها الخامس من الحمل، ظهرت في الصورة مرتدية «مايوه» على أحد الشواطئ، خلال قضاء عطلتها الصيفية، كما كشفت عن جنس مولودها الأول، وهو ذكر، بتعليق، كتبت فيه الاسم الذي اختارته للمولود المنتظر، وهو «فكرت علي».
يُذكر أن هازال كايا احتفلت بزفافها على الفنان والمخرج علي التاي، فبراير الماضي، وذلك في حفل ضخم بفندق «فيرمونت كوازار اسطنبول»، وبحضور نخبة من المع نجوم الدراما التركية.
هازال تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.
من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر هازال كايا تستعرض حملها بـ«مايوه» وتكشف جنس واسم مولودها.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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