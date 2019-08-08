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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حرصت الفنانة التركية توبا بويوكستون الشهيرة بـ«لميس» على حضور حفل زفاف ابنة الممثل تامر ليفانت، برفقة توأمها «مايا وتوبراك»، بالإضافة لحبيبها، رجل الأعمال أوموت أفيرجان.
وفي الوقت الذي اختارت فيه توبا للحفل فستان وردي مكشوف الصدر، كان لافتاً تسريحة شعرها التي اثارت سخرية النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتمدت الفنانة التركية حديثاً الـ«لوك» الإفريقي لشعرها، الأمر الذي دفعها لرفعه خلال الحفل بتسريحة جعلتها في مرمى انتقادات الفانز، مؤكدين أنها سرقت الكثير من جاذبية إطلالتها في الزفاف.
يُذكر أن توبا بدأت في مواعدة أوموت أفيرجان الذي يصغرها بحوالي 7 سنوات بعد أيام على طلاقها من الفنان التركي أنور صايلاك الذي انفصلت عنه يونيو 2017 بعد 6 سنوات زواج، وقد أثمر زواجهما عن التوأم «مايا وتوبراك» في 19 يناير 2012، في الوقت الذي يعيش فيه صايلاك قصة حب مع جوزدا يلماز.
من ناحية أخرى، بدأت توبا بويوكستون في تصوير مسلسلها الجديد «النهضة العثمانية» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي جيم يغيت أوزوم أوغلو، وهو العمل الذي تتعاون فيه مع شبكة Netflix العالمية، كما أنه المسلسل الذي تعود به إلى جمهورها بعد آخر أعمالها «جسور والجميلة» الذي شاركت في بطولته أمام النجم التركي كيفانج تاتليتوج.
كانت هذه تفاصيل خبر توبا بويوكستون بتسريحة تثير السخرية في حفل زفاف مع توأمها وحبيبها.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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