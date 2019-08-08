حمادة هلال برفقة والده للمرة الأولى.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري حمادة هلال، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة له برفقة والده للمرة الأولى.

وعلق حمادة هلال، على الصورة قائلًا: “ربنا يخليك لينا ويحفظك يا أطيب أب في الكون ‏أبويا الحاج عبد الفتاح هلال حبيبي يا عبده”.

وحصدت الصورة على العديد من التعليقات التي دعت له بأن يحفظه الله له، كما ربط بعضهم بينه وبين والده في الملامح.

من ناحية أخرى، تعرضت والدة حمادة هلال، لأزمة صحية خلال الفترة الأخيرة اجبرته على وقف نشاطه الفني حتى تتعافى وتعود مرة أخرى لحالتها الصحية.

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الفنان المصري قرر استئناف نشاطه الفني، مرة أخرى، بعد تعافي والدته ويستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء حفلات فنية في عيد الأضحى.

حمادة هلال نافس في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «ابن أصول»، والذي حقق نسبة مشاهدة لا بأس بها، ويشارك في بطولته أيتن عامر، سوزان نجم الدين، عماد رشاد، ورانيا منصور.

وسبقه في رمضان الأسبق بمسلسل «قانون عمر»، وشارك في بطولته إيمان العاصي، إيهاب فهمي، محسن منصور، فتوح أحمد، فاطمة ناصر، مصطفى أبو سريع، وتعاون فيه مع المنتج صادق صباح للمرة الثانية بعد مسلسل «طاقة القدر».