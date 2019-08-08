رحمة حسن مع شقيقتها في باريس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية رحمة حسن إلى العاصمة الفرنسية باريس لقضاء أجازتها الصيفية.

رحمة شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، وظهرت في صورة برفقة شقيقتها، وكتبت معلقة: «مع شقيقتي في باريس».

الفنانة الشابة نشرت أيضا عدد من الصور لها وهي تتجول بين معالم باريس، وبدت مستمتعة بالأجواء هناك.

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شقيقة رحمة حسن بدت قريبة الشبه بها، ولاحظ الجمهور ذلك، وجاءت أغلب التعليقات لتؤكد على هذه المعلومة.

يذكر أن آخر أعمال رحمة حسن فيلم “الرجل الأخطر”، والذي عرض بالسينمات في شهر يوليو الماضي مع الفنان سامح حسين، والفنانة هالة فاخر، والفنان إدوارد، وهومن تأليف جوزيف فوزي ومن إخراج مرقس عادل.

ورحمة حسن من مواليد عام 1988، وقدمت عدد من الأعمال الفنية الناجحة، شاركت في بدايتها من خلال فيلم «ألف مبروك»، ثم كان لها دور هام في فيلم «العالمي».

الفنانة الشابة استطاعت أن تجذب قطاع أكبر من الجمهور من خلال دورها في مسلسل «سابع جار»، والذي شارك ببطولته هاني عادل، شيرين، دلال عبدالعزيز، صفاء جلال، وأسامة عباس.