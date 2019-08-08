سما المصري تشارك في مسيرة للمثليين بهولندا.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة الاستعراضية سما المصري، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”بفيديو من عطلتها التي كانت تقضيها بهولندا.
وعلقت سما المصري، على الفيديو قائلة: “إذ فجأة وأنا ماشية كدة في شوارع هولندا لقيت زفة كده شبه زفة العروسة عندنا وكنت لوحدي ورحت وقفت واتفرجت عادي ذي عندنا في مصر ورقصت وهيصت وفرفشت.. فرح باه.. وبعد كده اكتشف يا سادة انها مسيره للمثليين”.
وأضاف: “اتصدمت بس الحمد لله ما مشتش وراهم قعدت أصور بس”.
وكانت سما المصري قد أثارت حالة جدل واسعة خلال الأيام الماضية بسبب ملابسها الجريئة التي ظهرت بها في عطلتها وكذلك ملابس البحر التي نشرت فيديوهات لها به في هولندا.
ودعا عدد من رواد مواقع التواصل، للقبض على سما المصري، موجهين لها تهمة نشر الرذيلة في المجتمع، بسبب ما تنشره من صور وفيديوهات جريئة جدا تظهر خلالها معظم مفاتنها؛ الأمر الذي اعتبره البعض خدشًا للحياء العام وهدمًا لأخلاقيات المجتمع المصري.
وتعد الفنانة سما المصري واحدة من أكثر الفنانات المثيرات للجدل، حيث تلفت إليها الانتباه دائما إما بملابسها أو بتصريحاتها.
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