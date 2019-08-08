هنا شيحة تكشف عن مواصفات الرجل المثالي في حياتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية هنا شيحة، للمرة الأولى عن معاناة المرأة المطلقة للمرة الأولى بعد انفصالها عن زوجها الفنان المصري أحمد فلوكس.

وقالت في حوار صحفي لها: “أتمنى تقديم عمل فني يسلط الضوء على قضايا الأسرة ومعاناة المرأة المطلقة، هي تتحمل كافة المسئوليات، وتربية الأطفال والنجاح في عملها، وهذا يعد معاناة يومية”.

وكشفت مواصفات الرجل المثالي في حياتها قائلة: “أراه في والدي، والذي تتمثل فيه كل الصفات الجميلة، طيب وجدع وحنون ويعطيني مساحتي الشخصية ويستوعبني ويناقشني دائمًا ولا يرغمني علي شيء”.

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وأضافت: “أعتقد أن هذا ما تريده المرأة من الرجل، فالرجل الحقيقي لا يرغم المرأة على التغيير، هو موجود ولكن أحيانًا (مش بنشوف)”.

يذكر أن الفنانة هنا شيحة، أعلنت انفصالها عن الفنان المصري أحمد فلوكس، بعد أقل من سنة على زواجهما ولم يكشف الطرفان عن سبب الانفصال، والذي تم الإعلان عنه بعدد فترة من وقوعه.

وجاء الإعلان بعد فترة من نفي الطرفان انفصالهما أكثر من مرة في وسائل الإعلام رغم إلغاء متابعة كل منهما للأخر وحذف صورهما من على إنستجرام.