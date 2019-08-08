لوك منى هلا الجديد يحدث خلافا بين محبيها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قررت الفنانة المصرية منى هلا أن تساير الموضة وحصلت على لوك جديد خاص بها.

منى شاركت جمهورها في صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وقامت الفنانة بقص شعرها، وظهرت برفقة مصففة شعرها.

الفنانة الشابة علقت قائلة: «الواحد بيحلق بيحس انه إنسان جديد شكرا يا اية على القصة الجميلة دي واليوم الحلو».

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جمهور منى انقسم حول اللوك الجديد، فالبعض أحبه وتغزل فيها من خلال التعليقات، بينما رأى البعض الآخر أن اللوك لا يليق بها.

وموضة الشعر القصير ظهرت من العام الماضي ومستمرة، وقام بها عدد من الفنانين ومنهم ياسمين رئيس، منة شلبي، روبي، وريهام عبدالغفور.

الفنانة المصرية من مواليد عام 1985، بدأت نشاطها الفني عام 2001، وقدمت برنامج «يلا بينا»، ثم شاركت في عدد من الأدوار الصغيرة في أعمال هامة ومنها: «زكي شان، الباشا تلميذ، حفلة منتصف الليل».

منى هلا أعلنت زواجها مؤخرا من شاب أمريكي، ونشرت صور لهما معا، وذلك بعدما أثارت ضجة منذ أكثر من عام بعلاقة مع شاب يعيش معها دون زواج، وانقلب عليها الرأي العام.