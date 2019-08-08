صفاء الطوخي: لا أمتلك «الجرأة» لتقديم أدوار كوميدية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة المصرية صفاء الطوخي، إنها تعمل بالتمثيل، منذ ما يقرب من الـ 25 عامًا، ومع ذلك لم تقدم أية أدوار كوميدية طوال مشوارها الفني.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “كلام ستات”، والمذاع عبر فضائية on e، إنها لم تقدم أي دور كوميدي في حياتها، رغم أنه فن راقي جدًا وصعب، لكنها تخاف الكوميديا، وترى أن لكل مجال أهله، كما أنها لا تتمتع بالجرأة اللازمة لخوض هذا المجال، بالرغم من امتلاكها لحس فكاهي.

وعلى الجانب الشخصي تحدثت عن رحيل والدتها الكاتبة فتحية العسال، مؤكدة أن الكلمة الوحيدة التي تصف رحيلها هي “الروح اتشرخت”.

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وأضافت، أنها دائمًا كانت تسمع أن الأم لا تعوض، ولكن مع الحياة فالمفهوم مختلف تمامًا.

وتابعت، أنه السائد في المجتمع أن أحبابنا يسبقونا لربنا فإننا ننسى ولكن الكلام على العكس تمامًا خاصة مع الأم، عندما تحتاجيها في فرح أو حزن.

وأكدت أن والدتها رغم شهرتها لم تقدم لها أي دعم في مجالها الفني ولكن الدعم الوحيد كان في دعم الأم فقط، خاصة وقت التصوير كنت أطمئن دائمًا بوجودها فابنتي في أمان، أما الآن فخلال التصوير أكون قلقة جدًا لكي أنتهي وأطمئن