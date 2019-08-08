موقف إنساني لياسمين عبدالعزيز مع ريهام سعيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، رسالة شكر خاصة إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كشفت من خلالها الجانب الإنساني لها.

وقالت ريهام سعيد في رسالتها لياسمين: “عارفة إنك قوية وعارفة إنك جدعة وإنك مريتي بموقف ‏مش لطيف، أسوأ حاجة ممكن تعدي على أي ست في الدنيا، بس إنتي جميلة أوي، وربنا هيكرمك أوي”.‏

وأضافت: “على الرغم من انشغالها في تصوير فيلمها الجديد، إلى جانب التهاء الكثير في الإجازة ‏الصيفية، والسفر إلى الشواطئ، إلا أنها كانت تتابعها بالسؤال يوميًا، وعرضت عليها أسامي لأطباء خارج مصر، وانشغلت ‏بالاطمئنان عليها وعلى ما تنوي فعله:وقال”.

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وتابعت، إنها برغم خياطة أنفها بشكل موجع، لكنها تحدثت إلى ياسمين عبدالعزيز، ‏لإصرارها على محادثتها وتكرارها للاتصال أكثر من مرة، بغرض الاطمئنان.‏

وأوضحت أنها لم ترتبط بعلاقة صداقة قديمة مع ياسمين عبدالعزيز، ولم تفعل لها أي شيء يجبرها على الاهتمام بها، ولكن ‏ياسمين دعمتها في محنتها بشكل مؤثر، فقد تركت الحديث عن المرض والأزمة تمامًا، وركزت حديثها كله في تشجيع ‏ريهام على تخطي المحنة والتحلي بالقوة اللازمة.‏

تابعت ريهام سعيد موجهة الحديث لياسمين عبدالعزيز: “إيه الرقي ده، والجدعنة دي، ده ربنا لو عملك حاجة وحشة، فهي حاجة ‏حلوة، وافهمي بقى زي ما تفهمي، إنتي حلوة أوي من جواكي، فربنا عايز لكِ حاجة أحلى وأحسن”.‏