موقف إنساني لياسمين عبدالعزيز مع ريهام سعيد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، رسالة شكر خاصة إلى الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كشفت من خلالها الجانب الإنساني لها.
وقالت ريهام سعيد في رسالتها لياسمين: “عارفة إنك قوية وعارفة إنك جدعة وإنك مريتي بموقف مش لطيف، أسوأ حاجة ممكن تعدي على أي ست في الدنيا، بس إنتي جميلة أوي، وربنا هيكرمك أوي”.
وأضافت: “على الرغم من انشغالها في تصوير فيلمها الجديد، إلى جانب التهاء الكثير في الإجازة الصيفية، والسفر إلى الشواطئ، إلا أنها كانت تتابعها بالسؤال يوميًا، وعرضت عليها أسامي لأطباء خارج مصر، وانشغلت بالاطمئنان عليها وعلى ما تنوي فعله:وقال”.
وتابعت، إنها برغم خياطة أنفها بشكل موجع، لكنها تحدثت إلى ياسمين عبدالعزيز، لإصرارها على محادثتها وتكرارها للاتصال أكثر من مرة، بغرض الاطمئنان.
وأوضحت أنها لم ترتبط بعلاقة صداقة قديمة مع ياسمين عبدالعزيز، ولم تفعل لها أي شيء يجبرها على الاهتمام بها، ولكن ياسمين دعمتها في محنتها بشكل مؤثر، فقد تركت الحديث عن المرض والأزمة تمامًا، وركزت حديثها كله في تشجيع ريهام على تخطي المحنة والتحلي بالقوة اللازمة.
تابعت ريهام سعيد موجهة الحديث لياسمين عبدالعزيز: “إيه الرقي ده، والجدعنة دي، ده ربنا لو عملك حاجة وحشة، فهي حاجة حلوة، وافهمي بقى زي ما تفهمي، إنتي حلوة أوي من جواكي، فربنا عايز لكِ حاجة أحلى وأحسن”.
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