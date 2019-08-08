منة فضالي: ما بيعيشليش رجالة.. ولن أتعامل مع طبيب نفسي مرة ثانية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة منة فضالي، عن دور الراجل في حياتها ووسر فشل زيجتها السابقة من الملحن محمد ضياء الدين.

وقالت خلال حوارها لإحدى المجلات العربية، إنها في العموم لا يعيش لها رجل في حياتها بشكل عام، مرجعة ذلك الأمر على اختياراتها أو طريقتها الخاطئة.

وأضافت: “المهم أنني على حق ولا أكون ظالمة لأحد، فعندما أدخل في قصة حب أكون مخلصة جدًا، ودائمًا أجد المقابل غير ذلك، فلا أحد يقدر إخلاصي”.

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وكشفت عن أمنيتها قائلة: “أتمنى أن أحصل على الأوسكار، أتمنى العمل مع الزعيم عادل إمام، وعالميًا مع توم كروز، وفاليان كريك وجاسيم ستاتون ولام ميسين وروبرت داونى”.

وعن ذهابها لطبيب نفسي قالت: “نعم ذهبت مرة واحدة رغبة في معرفة مدى الاستفادة من الطبيب النفسي ليس أكثر من ذلك، ووجدت أنه لا فائدة له تمامًا، فاعتبره ضياع وقت، كما أن تناول الأدوية والعقاقير تلك ليست لطيفة”.

يشار إلى أن منة فضالي تشارك في الجزء الثاني من مسلسل “قيد عائلي”، والذي يشهد مشاركة عدد ‏كبير من الفنانين.‏

ويشارك في بطولته عدد كبير من ‏الفنانين ‏منهم بوسي، وميرفت أمين، وعزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وسيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا ‏فؤاد، ‏ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود ‏عبد العزيز. ‏