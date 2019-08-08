نيرمين الفقي تفجع بوفاة خالها والد هذا الفنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الفنانة المصرية نيرمين الفقي بوفاة خالها الدكتور علي كوجاك.

الفنانة المصرية أعلنت هذا الخبر الحزين، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ونشرت مجموعة صور جمعتها بخالها الراحل.

نيرمين نعت خالها بقولها: “انا لله وانا اليه راجعون توفي الي رحمه الله خالي الدكتور علي كوجاك ربنا يرحمك حبيبي”.

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وخال نيرمين الفقي الراحل هو والد الفنان والإعلامي كريم كوجاك، حيث كشفت نيرمين من قبل أنها ترتبط بعلاقة قرابة بالفنان كريم كوجاك، حيث أنه ابن خالها.

وكانت الفنانة المصرية نيرمين الفقي قد كشفت مؤخرا سبب تغيبها عن حضور عزاء الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، على الرغم من الصداقة القوية التي كانت تربطهما.

إحدى متابعات الفنانة المصرية، على حسابها على موقع “انستجرام”، وجهت سؤالا لها عن سبب عدم تقديمه العزاء لعائلة الفنان الراحل، حيث قالت: “هو ليه انتي مروحتيش تعزي عائلة فاروق الفيشاوي؟”.

نيرمين ردت على سؤال المتابعة، بقولها: ” لأني للأسف في الخارج قبل معرفتي بالخبر الحزين.. الله يرحمه ويغفر له لأنه من أجمل الأصدقاء، للأسف بقت عملة نادرة”.