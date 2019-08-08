"إيمي" وحيدة دون مذيع.. تكريم المسلسلات أهم

أعلن مسؤول تنفيذي من شركة "فوكس"، الأربعاء، أنَّ منتجي حفل جوائز إيمي التلفزيونية، الذي يبث في 22 سبتمبر/أيلول المقبل، قرروا إقامة الحفل دون مقدم/مذيع حتى يتاح مزيدا من الوقت للاحتفاء بأشهر المسلسلات التي انتهت في الآونة الأخيرة.

وأسدل الستار على عدد من المسلسلات الشهيرة الحائزة على جوائز هذا العام ومنها "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز) و"نظرية الانفجار الكبير" (ذا بيج بانج ثيوري) و"فيب".

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وجرت العادة أن يقدم أحد المشاهير حفلات الجوائز في هوليوود، لكن تشارلي كوليير، الرئيس التنفيذي لشركة "فوكس إنترتينمنت" التي ستبث الحفل، قال إنَّ المنتجين قرروا هذا العام عدم الاستعانة بمقدم للحفل واستغلال الوقت بدلاً من ذلك في تكريم المسلسلات التي انتهت.

وقال كوليير: "لو كان هناك مقدم وفقرة افتتاحية فهذا يعادل ما بين 15 و20 دقيقة من الوقت لن تتمكن من استخدامها في تحية هذه المسلسلات، سنحيي الحفل بلا مقدم هذا العام وأعتقد أن هذا سيمنحنا مزيداً من الوقت لتكريم المسلسلات".

وأقيم حفل جوائز الأوسكار السينمائية في فبراير/شباط بلا مقدم/مذيع للمرة الثانية في تاريخه بعد انسحاب الممثل الكوميدي كيفن هارت من استضافة الحفل الذي نال إشادة وزادت نسبة المشاهدة بواقع 12% مقارنة بالعام الذي سبقه.