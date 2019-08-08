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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ساندي نيوتن تصطحب إبنتها بحفل Variety Power Of Young Hollywood والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصطحبت الممثلة ساندي نيوتن البالغة من العمر 46 عام ابنتها نيكو البالغة من العمر 14 عام معها لحضور حفل " Variety Power Of Young Hollywood " في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، كما حضر الحفل النجم ستيفان جيمس و التقطوا عدد من الصور التذكارية معا .
خطفت ساندي الانظار اليها بإطلالتها العصرية ، حيث ظهرت مرتديه فستان قصير مزين بالورود المطرزة ، و قد حمل التصميم إمضاء دار أزياء " Ashish " ، في حين اختارت النجمة الشهيرة أن ترتدي أكسسوارات ذهبية بسيطة زادت من جمال إطلالتها .
ساندي و ابنتها مع ستيفان
ساندي و ابنتها
ساندي و ابنتها
ساندي و ابنتها
ساندي و ابنتها
ساندي و ابنتها
ساندي
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