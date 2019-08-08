شكرا لقرائتكم خبر عن قاتلة مصاصى الدماء الشهيرة "ميلا جوفوفيتش" تعلن عن حملها مرة آخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الممثلة العالمية ميلا جوفوفيتش، عن مفاجأة كبيرة لجمهورها، بعد نشر صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام، منذ قليل، لتعلن عن حملها فى مولود جديد.

وكتبت جوفوفيتش رسالة طويلة قائلاً " علمت منذ 13 أسبوع بحملى، وسرعان ما تدفقت مشاعر الفرح والخوف بداخلى، بعد فقداني حملي الأخير، ولم أكن ارغب في خوض التجربة مرة آخرى سريعاً، حتى وقف بجانى عائلى التى خاضت معي رحلة كبيرة من الاختبارات مع الأطباء والتي انتهت بحملى مرة آخرى، الحمد لله على هذا الحمل، واتمنى الحظ الطيب حتى النهاية".

اشتهرت الممثلة العالمية ميلا جوفوفيتش، في أدوارها السينمائية بقتل وملاحقة مصاصي الدماء داخل السلسلة الشهيرة Resident Evil، ومشاركتها فى العديد من مشاهد الأكشن الشهيرة داخل الكثير من الافلام، وكان أخر مشاركتها فى فيلم Hellboy الذى عرض بداية العام الحالى.