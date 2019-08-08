"رومانسية العريان وأصالة وحضور نادية الجندي والسبكي".. لقطات من العرض الخاص لـ"ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير - محمود عبد الناصر:

أقام صناع فيلم ولاد رزق 2 عرضا خاصا للفيلم بأحد المولات في 6 أكتوبر، مساء أمس، قبل بدء عرضه تجاريا اليوم، للمنافسة في موسم عيد الأضحى.

وحضر العرض الخاص أبطال الفيلم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وريم مصطفى ونسرين أمين وباسم سمرة أحمد داود وزوجته علا رشدي، والمخرج طارق العريان وزوجته أصالة وابنيهما، وريم مصطفى، وباسم سمرة.

كما حضر العرض السيناريست تامر حبيب ونادية الجندي ومنى ممدوح وبسمة والمنتج محمد السبكي، والمنتج محمد حفظي، وعبير صبري وشقيقتها الإعلامية مروة صبري، ومحمد لطفي، وسيد رجب، فيما غاب الفنان أحمد الفيشاوي عن حضور العرض، بعد وفاة والده الفنان فاروق الفيشاوي.

"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم ضيوف شرف من بينهم أصالة وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.