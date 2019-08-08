ليالي الصيفية| ليلى علوي على البحر ورامز جلال في أمريكا وسماح أنور على "الشيزلونج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي صور النجوم من رحلاتهم الصيفية:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بملابس كلاسيكية من أحد المطاعم في باريس.

خالد عليش

نشر الفنان خالد عليش صورة "سيلفي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء إجازته الصيفية في البرتغال.

سعد الصغير

نشر الفنان سعد الصغير صورة تجمعه بنجله محمود، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرا في الصورة داخل "حمام السباحة"، أثناء الاستمتاع بإجازتهما.

سماح أنور

نشرت الفنانة سماح أنور صورة لها من أحد الأماكن الساحلية، وظهرت بملابس الصيف على " الشيزلونج"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

فريال يوسف

شاركت الفنانة فريال يوسف جمهورها بصورة لها من أحد الأماكن الساحلية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت فريال في الصورة بـ"شورت".

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس الصيف ونظارة شمسية، من إجازتها الصيفية.

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة على البحر، وارتدت ملابس صيفية، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنتسجرام"، وعلقت: " أنا بعشق البحر".

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مكسيم خليل

شارك الفنان مكسيم خليل جمهوره بصورة تجمعه بزوجته سوسن من داخل " حمام السباحة"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال من باريس.

نيللي مقدسي

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال، من أحد الأماكن الساحلية في لبنان.

رامز جلال

نشر الفنان رامز جلال صورة " سليفي"، من أمام "حمام السباحة"، تجمعه بأصدقائه، مازن حايك ، أثناء الاستمتاع بإجازته الصيفية في بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة الأمريكية، ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع " إنستجرام".

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أخضر قصير، من رحلتها التي تقضيها في دبي.

إيمي طلعت زكريا

نشرت إيمي ابنه الفنان طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت إيمي في الصورة مرتدية " قبعة" على رأسها ونظارة شمسية من أحد الأماكن الساحلية .

عمر محمد فوزي

نشر عمر فوزي نجل الفنانة وفاء عامر والمنتج محمد فوزي، صورة له من داخل " حمام السباحة"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء إجازته الصيفية في الساحل الشمالي.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تجمعها بشقيقتها وابنتيها من إجازتهم الصيفية، وعلقت: " أختي الجميلة وبناتها القمرات".