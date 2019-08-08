نادين نجيم بإطلالة كلاسيكية ودنيا بطمة فارسة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أحمر أنيق.

قمر

نشرت المطربة اللبنانية قمر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

دنيا بطمة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تمارس رياضة الفروسية.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بتسريحة الراستا الشهيرة.

زينب فياض

نشرت اللبنانية زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها.

منى أبو حمزة

نشرت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أسود أنيق.

مي نور الشريف

نشرت الفنانة مي نور الشريف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة جذابة وارتدت فستانًا أخضر طويل.

نادين نجيم

نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصورة بإطلالة كلاسيكية وشعر بني طويل، نالت الصورة إعجاب جمهورها.