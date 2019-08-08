رسميًا.. خروج فيلم "الفلوس" لتامر حسني من سباق أفلام عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" بطولة النجم تامر حسني، تأجيل عرضه في موسم عيد الأضحي المقبل، والبحث عن موعد اَخر لعدم انتهاء الفيلم بصورته الكاملة.

وأكدت أحد المسؤولين في الشركة الموزعة للفيلم في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "إن ضيق الوقت وضع الفيلم في موقف حرج، وإن الشركة المنتجة وكل صناع الفيلم كانوا يتمنون عرضه خلال هذا الموسم وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا، ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهى السفن"

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وأضاف المصدر: "الفيلم تم الانتهاء من تصويره منذ أيام، ولكن العمليات الفنية من مكساج، وتصحيح، وغيرها تحتاج إلى وقتًا طويلًا وهذا ما أدى إلى خروج الفيلم من السباق، ورغم حزن أسرة الفيلم على خروجه إلا أنهم متفقون على عرض الفيلم في أفضل صورة حتى لو جاء ذلك على حساب تأجيله".

يذكر أن الشركة المنتجة وعدد من أبطال الفيلم قاموا بنشر تيزر الفيلم خلال الأيام الماضية، مع بداية انطلاق الحملة الدعائية قبل اتخاذ قرار التأجيل

"الفلوس" بطولة تامر حسني، وخالد الصاوي، وزينة، وإخراج سعيد الماروق، وقد تغير عنوانه أكثر من مرة بدءًا من "كل سنة وأنت طيب" ثم "الجوكر" وأخيرًا "الفوس".