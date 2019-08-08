عاصم زكريا: مجدي فكري أعطاني خبرة كبيرة أثناء بروفات "سحر الأحلام"

قال الفنان الشاب عاصم زكريا، أنه يجسد خلال أحداث عرض "سحر الأحلام" للمخرج حسام عطا شخصية شاب يدعى أحمد في الجوقة، لافتة إلى أن الجوئا تسرد أحداث العرض مع راوية الأحلام الفنانة إيناس مكي.

وأكد زكريا في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن احداث المسرحية متمثلة في "حسن" الذي يريد إنقاذ مصر وتمثلها الفنانة نيفين رفعت، وأضاف أنه تعلم الكثير من الفنان مجدي فكري خلال البروفات كما انه أعطاه

خبره كبيره في مجال الفن، كما ان الفنانة إيناس مكي متعاونة معنا بشكل كبير جدًا ونحرص على أخذ الروح منها.

وتابع الفنان الشاب، حديثه قائلًا :" فأن النصائح التي يقدمها لنا الدكتور حسام عطا مخرج العرض نحرص على مذاكرتها جيدًا حتى نكون عند حسن ظنه بنا.