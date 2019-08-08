نور الشريف :استعديت لدوري في "سحر الأحلام" قبل أسبوعان من عرضه

قالت الفنانة الشابة نور الشريف، أن عرض "سحر الأحلام" يقدم رسالة هامة للجمهور المصري بجميع فئاته، لافتة إلى أنه يناقش قضايا الشباب وأحداث الثورة ولكن ليس بطريقة

سياسية.

وأكدت "نور" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن ترشيحها للعرض جاء من قبل زميلتها الفنانة ندى غنيم، وأكدت أنها

تجسد خلال أحداث العمل شخصيتين.

وتابعت حديثها قائلة :" أنها تعرفت على الدور الذي تقدمه في المسرحية قبل أسبوعان من عرضها على خشبة المسرح حيث كان من الصعب عليها الإستعداد للشخصية بشكل كافٍ ولكنها تخطت هذه الصعوبات".