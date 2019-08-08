قالت الفنانة الشابة نور الشريف، أن عرض "سحر الأحلام" يقدم رسالة هامة للجمهور المصري بجميع فئاته، لافتة إلى أنه يناقش قضايا الشباب وأحداث الثورة ولكن ليس بطريقةسياسية.
وأكدت "نور" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن ترشيحها للعرض جاء من قبل زميلتها الفنانة ندى غنيم، وأكدت أنهاتجسد خلال أحداث العمل شخصيتين.
وتابعت حديثها قائلة :" أنها تعرفت على الدور الذي تقدمه في المسرحية قبل أسبوعان من عرضها على خشبة المسرح حيث كان من الصعب عليها الإستعداد للشخصية بشكل كافٍ ولكنها تخطت هذه الصعوبات".
كانت هذه تفاصيل خبر نور الشريف :استعديت لدوري في "سحر الأحلام" قبل أسبوعان من عرضه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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