يسرية عثمان تكشف لـ "الوفد" سر نجاح عرض "سر الأحلام"

أعربت الفنانة يسرية عثمان، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه عرض "سحر الأحلام" منذ أولى ليالي عرضه على خشبة مسرح البالون.
وأكدت "عثمان" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن جميع أعضاء المسرحية يحرصون على دعم بعضهم البعض حتى ينجح العمل بأكملة وليس شخص فقط.
وتابعت :" أن هذه الروح جعلتنا عندما نكون على خشبة المسرح لا نشعر اننا نمثل ولكن كأننا نتحدث بشكل طبيعي، وذلك نظرًا لحفظنا الشديد والشعور بالألفه والمحبة لجميع طاقم العمل".
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