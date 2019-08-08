ندى غنيم تكشف أصعب مشاهدها في "سحر الأحلام"

أعرب الفنانة ندى غنيم، عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه عرض "سحر الأحلام" منذ أولى ليالي عرضه على خشبة مسرح البالون. وأكدت "غنيم" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن أصعب المشاهد التي جسدتها في العرض الشخصية التي تقدمها أمام الفنانة نيفين رفعت، وذلك نظرًا لأنها شخصية درامية والمشاهد الأخرى تعتمد على الفكاهة. جسدتها في العرض الشخصية التي تقدمها أمام الفنانة نيفين رفعت، وذلك نظرًا لأنها شخصية درامية والمشاهد الأخرى تعتمد على الفكاهة. وعن رهبة الوقوف أمام الجمهور قالت :" في الحقيقة هذه الرهبة تم كسرها في جميع أعضاء الفرقة أثناء البروفات من خلال الفنانيين الكبار مجدي فكري وإيناس مكي ونيفين رفعت فهم كانوا حريصون دائمًا على بث طاقة إيجابية في نفوسنا حتى لا يظهر الخوف أمام الجمهور على خشبة المسرح". :" في الحقيقة هذه الرهبة تم كسرها في جميع أعضاء الفرقة أثناء البروفات من خلال الفنانيين الكبار مجدي فكري وإيناس مكي ونيفين رفعت فهم كانوا حريصون دائمًا على بث طاقة إيجابية في نفوسنا حتى لا يظهر الخوف أمام الجمهور على خشبة المسرح".

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