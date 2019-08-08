عاطف فتحي : العمل مع نجوم "سحر الأحلام" إضافة لمشواري الفني

أعرب الفنان عاطف فتحي، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه عرض "سحر الأحلام" منذ أولى ليالي عرضه على خشبة مسرح البالون. وأكد "فتحي" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن العمل مع مخرج كبير مثل الدكتور حسام عطا وفنانين كبار مثل إيناس مكي ومجدي فكري إضافة كبيرة لمشواره الفني، وأضاف أن العرض يتحدث عن آمال يتمنى المصريين تحقيقها. أن العمل مع مخرج كبير مثل الدكتور حسام عطا وفنانين كبار مثل إيناس مكي ومجدي فكري إضافة كبيرة لمشواره الفني، وأضاف أن العرض يتحدث عن آمال يتمنى المصريين تحقيقها. ويذكر أن عرض "سحر الأحلام" بطولة كل من إيناس مكي، مجدي فكري، نيفين رفعت، رضا رمزي، عبدالعاطي صالح، محمد عاشور، محمد عنتر، أمنية فتحي، ياسر حسن، تأليف وإخراج حسام عطا.

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