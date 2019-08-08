شكرا لقرائتكم قبل وصوله.. إجراء جديد "إلزامي" لزوار اللوفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يوصي متحف اللوفر زواره بشدّة إلى حجز بطاقاتهم مسبقا على الإنترنت، وهو إجراء سيصبح ملزما "قبل نهاية العام"، لتفادي طوابير الانتظار الطويلة في موسم الصيف التي قد تحول دون زيارتهم هذا الصرح الثقافي.

وبات المتحف الذي يستقطب أكبر عدد من الزوار في العالم ضحية نجاحه خصوصاً أنه يعرض لوحة موناليزا لدا فينتشي، تحفة عصر النهضة. ويتوقّع أن يكون عدد الزوار هذه السنة مماثلاً لعددهم القياسي المسجل سنة 2018 أي 10 ملايين أو أن يتخطى هذه العتبة.

وشهد اللوفر أياماً عصيبة في تموز/يوليو بسبب موجة القيظ ونقل لوحة موناليزا مؤقتاً إلى صالة أخرى، بسبب أعمال ترميم. وندّد بعض السياح المستائين بنقص المعلومات المعروضة على الإنترنت.

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وقال فانسان بوماريد معاون المفوّض العام للمتحف في تصريحات لوكالة فرانس برس "يتيح حجز البطاقات استشراف الجمهور الوافد طوال اليوم والأسبوع".

وأردف "لا يزال نظام الحجز هذا غير ملزم حتى الساعة"، ويمكن لبعض فئات الزوار الاستغناء عن الحجز عبر الإنترنت.

وأوضح المسؤول الرفيع المستوى "سنجعل الحجز عبر الإنترنت إلزامياً، كما الكثير من المتاحف الأخرى، وسيتوجّب على جميع الزوار اللجوء إلى هذا النظام قبل نهاية العام".

ولفت "نمرّ بمرحلة انتقالية ونحن في صدد تعميم النظام، اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر. وسرّعنا الوتيرة، علما أننا كنا نريد إرساء هذا النظام في مطلع العام 2020".