شكرا لقرائتكم ممثل مصاب بمتلازمة داون بطل فيلم سينمائي يلهم هوليوود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شق فيلم "ذا بينات باتر فالكون" الجديد طريقه إلى البساط الأحمر في هوليوود بأسلوب غير معتاد إذ قام ببطولته زاك جوتسجن وهو ممثل يعاني من متلازمة داون.

ويجسد جوتسجن الدور الرئيسي في الفيلم الذي يحكي قصة شاب يهرب من دار للرعاية ليسعى وراء حلمه بأن يصبح مصارعاً محترفاً. وخلال رحلته يلتقي بطل الفيلم محتالا يجسد دوره شيا لابوف، بطل سلسلة أفلام "ترانسفورمرز"، وتنشأ بينهما صداقة. وتشاركهما البطولة داكوتا جونسون في دور الممرضة التي ترسلها دار الرعاية للبحث عن بطل الفيلم.

والفيلم واحد من بين أفلام قليلة في هوليوود تمنح دور البطولة لممثل مصاب بمتلازمة داون.

وقال تايلر نيلسن ومايكل شوارتز، اللذان أخرجا وكتبا الفيلم، إنهما التقيا جوتسجن لدى تطوعهما في معسكر للمعاقين وقال لهما وقتها إنه يريد أن يصبح نجماً سينمائياً.

Advertisements

وقرر الاثنان، في أول تجربة لهما للخروج بفيلم روائي طويل، كتابة قصة تصلح لأن يكون جوتسجن بطلها.

وسحر الفيلم النقاد وحصل على تقييم إيجابي نسبته 100% من موقع "روتن توميتو" المعني بتقييم ونقد الأفلام. ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم للجمهور في الولايات المتحدة في التاسع من أغسطس/آب الحالي.

من جهتهما، قال لابوف وجونسون إن علاقتهما بجوتسجن بعد الفيلم باتت وثيقة كصلة الدم.

وخلال العرض الأول للفيلم قال جوتسجن لمن يريدون السير على دربه: "أصغوا لقلوبكم وسيروا وراء أحلامكم.. لكن أولاً عليكم البقاء في المدرسة والمذاكرة كثيراً. بعد ذلك يمكنكم بلوغ القمة وتحقيق نجاحات كبرى".