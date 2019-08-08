شكرا لقرائتكم خبر عن حفلة جينفر لوبيز مش بالقسط.. هكذا رد منظم الحفل علي الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت علي صفحات السوشيال ميديا، إعلانات تنتمي لمواقع إخبارية تؤكد أن حفل "جينيفر لوبيز" المقام يوم الجمعة القادم 10 أغسطس يحمل مفاجأت للجمهور. أبرزها أن ثمن التذكرة المطروحة للجمهور يمكن أن يقسط علي 36 شهر .

وفِي تصريحات خاصة نفي ربيع مقبل"CEO VENTURE LIFESTYLE ، الشائعة مؤكدا أن هذه المعلومات ليس لها أي علاقة بالحقيقة، ولا توجد أي فكرة مطروحة عن تقسيط تذاكر الحفل .

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وأوضح، لا توجد أي حفل علي مستوي العالم تقسط تذكرتها أو يتم سداد قيمة دعوتها علي أجزاء، وهذا الكلام مجرد محاولات من بعض المواقع والجرائد الصفراء لاستغلال الحفل وإثارة بروباجندة بهدف اشهارهم علي حساب حدث عملاق كهذا .



