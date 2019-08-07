"أوبرا عايدة".. عرض فني يرفع نسبة الإشغال السياحي بمصر

نظم القائمون على مشروع "أوبرا عايدة" مؤتمراً صحفياً، الثلاثاء، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة.

وشارك ضمن المؤتمر عدد كبير من رجال السياسة والإعلام والفن، إذ بدأ الحدث بكلمة للإعلامية علا عامر باللغة الإنجليزية، والتي رحبت خلالها بالضيوف وقدّمت نبذة مختصرة عن تاريخ "أوبر عايدة" في مصر.

وتحدثت بعدها الدكتورة نيفين واصف، المدير التنفيذي لمشروع "أوبرا عايدة"، مبديةً سعادتها بإقامة الحدث الفني الكبير على أرض مصر.

وقالت: "بعد مجهود كبير نجحنا في الحصول على موافقة كل الجهات المعنية مثل وزارة الآثار والسياحة و الهيئة العليا للمهرجانات، ونستهدف من هذه المناسبة استقطاب السائح المتميز، العاشق لفنون الأوبرا".

وأضافت واصف: "تعمّدنا إقامة أوبرا عايدة في معبد الملكة حتشبسوت، المكان ذاته الذي شهد الحادث الإرهابي العنيف عام 1997.. أردنا تقديم رسالة للعالم مفادها بأن مصر أرض سلام وأمان".

وأوضحت: "بعد الإعلان عن موعد أوبرا عايدة ارتفعت نسبة الإشغال السياحي في مدينة الأقصر، وأتوقع أن تزيد في مصر عموماً وقت العرض، فقد تم بيع جميع التذاكر، ولذا اقترحنا تنظيم حفل ثالث إلى جانب حفلي 26 و28 أكتوبر القادم".

وحسب واصف، بلغ سعر التذكرة المميّزة 750 دولاراً، والعادية 100 دولار، وعلى الرغم من ذلك نفذت "المميّزة" ما يثبت أن الشغوفين بـ"أوبرا عايدة" لا يعبأون بالقيمة المادية للتذاكر.

وتابعت نيفين واصف حديثها خلال المؤتمر الصحفي قائلةً: "بلغ عدد السائحين المقبلين إلى مصر لمشاهدة أوبرا عايدة نحو 4000 سائح، وقد تم حجز كافة الغرف في فنادق مدينة الأقصر".

وأكدت أن هذا الإقبال الكبير ساهم في رفع سعر الغرفة من 38 إلى 225 دولاراً، كما وصل إجمالي المتطوعين في هذا الحدث الفني الضخم إلى 400 شخص من طلبة كليات الاثار والسياحة والفنادق.

وقالت إنّ أهل مدينة الأقصر يقفون لدعم الحدث، ويبذلون مجهوداً كبيراً كي تخرج "أوبرا عايدة" بصورة جميلة تناسب اسم مصر.

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وأردفت واصف: "روح الفريق هي التي تحكم المسؤولين عن مشروع أوبرا عايدة.. الكل متفائل ويشعر بالسعادة والفخر خاصة بعدما نفذت تذاكر الحلفتين بمجرد الإعلان عنهما، ما جعلنا ننظم حفلةً ثالثةً".

وذكرت: "يشارك في تنظيم الحدث 37 شركة سياحة و33 فندقاً وبنكاً.. أشعر مثل كل مصري بالفخر إثر عودة أوبرا عايدة، لأنها أساساً وُلِدت في مصر منذ 150 عاماً بطلب من الخديوي إسماعيل، حتى يتم عرضها في حفل افتتاح قناة السويس".

وأشارت إلى أن ملوكاً وأمراء من العالم سوف يأتون إلى الأقصر لمساعدة عروض "أوبرا عايدة"، مؤكدةً أن مطار الأقصر سيشهد في أكتوبر/تشرين الأول حركة غير عادية، إذا يزور المدينة عدد من الملوك والأمراء والسفراء، مثل العائلة المالكة في هولندا، كما ستنقل طائرة السائحين من كوريا إلى الأقصر بشكل مباشر، لأول مرة.

وأفادت نيفين واصف: "عروض هذا العام تشهد مشاركة متميزة من نجوم ساطعة في مجال العمل الأوبرالي، ستتألق في سماء الأقصر، حيث تؤدي دور الأميرة الأثيوبية (عايدة) النجمة الكورية ساي كيونج ريم، ذات الخبرة في تقديم هذا الدور على مسارح كوريا واليابان وألمانيا، بينما يجسّد دور البطل المصري (راداميس) النجم البلجيكي مايكل سباداتشيني، ذو الحنجرة الذهبية، كما يتقمّص شخصية (أمنيسريس)، ابنة الملك المصري، النجمة التشيكية أليسكا ويصوفا، ودور (أموناصرو)، الملك الإثيوبي، الفنان اليوناني أريس أرجيريس.

وأوضحت أن العارضين سيتحركون على أرض المعبد وسط أجواء من الإبهار، عن طريق أحداث تقنيات الصوت والضوء، ليشعر الجمهور أنه جزء من العرض.

وسوف يتولى إخراج العمل الألماني مايكل شتورم، صاحب اللمسة الخاصة في استخدام عناصر الجذب والإبهار.





وفى نهاية المؤتمر تحدثت الفنانة نهال عنبر معربة عن سعادتها بعودة السياحة إلى الأقصر و"أوبر عايدة" إلى حضن مصر بعد غياب دام 22 عاماً.

كما أشاد الإعلامي تامر أمين بالحدث الفني الكبير والتعاون بين وزارات "الآثار" و"الثقافة" و"السياحة" لرعاية هذا الحدث الضخم.