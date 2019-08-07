10 أسرار عن "فاست آند فيوريوس".. مقتبس من مقال ونهايتان للجزء الثاني

انطلقت سلسلة Fast and Furious "فاست آند فيوريوس" عام 2001، كفيلم صغير يدور حول سباق السيارات في الشوارع بشكل غير قانوني، وبمرور الأعوام تحولت إلى ظاهرة سينمائية، بعد صدور 8 أفلام ناجحة واقتراب طرح التاسع، فضلا عن تنفيذ سلسلة جديدة مقتبسة من "فاست آند فيوريوس" بعنوان Hobbs & Shaw "هوبز آند شو".

وحققت سلسلة أفلام "فاست آند فيوريوس" إيرادات أكثر من 2 مليار دولار، محققة إنجازًا غير مسبوق في عالم أفلام الأكشن، وإن لم يكن الإنجاز الوحيد.

موقع "ذا راب" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي بعضا من أهم إنجازات السلسلة السينمائية الشهيرة، وأهم المعلومات التي لا يعرفها الجمهور عن عالم "فاست آند فيوريوس".

1- مقتبس من مقال





استمد المخرج روب كوين فكرة فيلم "فاست آند فيوريوس" من مقال قرأه عام 1998 بعنوان Racer X "المتسابق إكس" في مجلة "فايب"، وارتكز المقال على فكرة سباق السيارات في شوارع نيويورك، بعدها بفترة شاهد المخرج سباقا حيا في شوارع مدينة لوس أنجلوس، وولدت فكرة فيلم "فاست آند فيوريوس".

2- كان يطلق عليها "ريد لاين"





خلال تصوير الجزء الأول كان يطلق على سلسلة "فاست آند فيوريوس" عنوانًا آخر، وهو Red line "ريدلاين"، وفقًا للمخرج روب كوين.



وجود فيلم آخر بنفس العنوان للمخرج روجر كورمان صدر عام 1955، أدى إلى تنازل "كوين" في النهاية عن اسم "ريدلاين" واختيار "فاست آند فيوريوس".

3- استعان بمتسابقين حقيقيين





استعان المخرج "كوين" في الجزء الأول من سلسلة "فاست آند فيوريوس" بمتسابقي سيارات حقيقيين، وصل عددهم إلى 1500 متسابق خلال مشهد Race Wars "حرب السيارات".

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4- لا يستطيع كل أبطاله القيادة





رغم أن سلسلة "فاست آند فيوريوس" تقوم بأكملها على سباق السيارات، فإن بعض أبطال الفيلم لا يمتلكون رخصة قيادة.

كل من الممثلة جوردانا بروستر وميشيل رودريجز تلقى تحذيرات من صناع العمل بأهمية تلقي رخصة قيادة، لإتمام العمل الفني.

5- اعتذار فين ديزل





رغم نجاح الجزء الأول لكن الممثل الأمريكي فين ديزل رفض المشاكرة في جزء ثانٍ من سلسلة "فاست آند فيوريوس" بسبب ضعف السيناريو، وقرر الاعتذار عن المشاركة في العمل رغم وصول أجره إلى 25 مليون دولار، وقع الاختيار على الممثل تيريس جيبسون ليحل بديلًا لفين ديزل.

6- مشاركة شقيقي بول ووكر في السلسلة





بعد رحيل بطل السلسلة بول ووكر في حادث سيارة أليم عام 2013، قرر صناع فيلم "فاست آند فيوريوس 6" الاستعانة بشقيقي الممثل الراحل لإنهاء تصوير الفيلم.

شارك في هذا الجزء الشقيقان كودي وكيلب، وبمساعدة المؤثرات البصرية ظهر بول ووكر على الشاشة الفضية رغم رحيله، وانتهى الجزء الخاص به في السلسلة باعتزال سباق السيارات والتركيز على حياته المهنية.

7- نهايتان مختلفتان للجزء الثاني





كتبت استوديهات يونيفرسال (المنتجة للفيلم) نهايتان مختلفتان للجزء الثاني من السلسلة، الأول تم الاستعانة بفين ديزل فيها، والثانية نهاية لا تعتمد على وجوده، في حال رفضه العودة للمشاركة في السلسلة.

8- شخصية "هوبز" مقتبسة من أفلام مارفل

استمد صناع فيلم "هوبز آند شو" المقتبس من "فاست آند فيوريوس" شخصية "هوبز" التي قام بدورها دوين جونسون "ذا روك" من أبطال مارفل الخارقين، وأطلق عليه هذا الاسم تحديدًا سخرية من قوته الخارقة التي تشبه "ذا هولك".