مارفل تقدم "ديدبول" بثوب جديد: يصلح للمشاهدة العائلية

أعلن ديفيد ليتش، مخرج سلسلة أفلام Deadpool "ديدبول" أن شركة مارفل للإنتاج السنيمائي ستقدم شخصية "ديدبول" في الجزء الثالث بشكل جديد، إذ لا يشترط أن يُصنف الفيلم للكبار فقط، خاصةً أنه لا يتناسب مع قيم مارفل العائلية.

كانت شركة ديزني المالكة لمارفل اشترت شركة فوكس السينمائية مرفقة بحقوق ملكية أعمالها الأصلية، التي تتضمن "ديدبول"، وسلسلة "إكس مين".

المعروف عن البطل الخارق "ديدبول" أنه يمتاز بسخريته اللاذعة وسلاطة لسانه، فضلًا عن التزام أفلامه بنهج أكثر عنفًا مما تقدمه مارفل، وبالتالي ستسعى الأخيرة لجعل أفلام "ديدبول" أكثر اتساقًا مع قيمها العائلية.

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وفي تصريحات خاصة لموقع "جيمز رادار" الأمريكي، ذكر "ليتش" أن تغييرات مارفل لا تعني بالضرورة أن يفقد "ديدبول" هويته أو أن تتحول أفلامه إلى أفلام مخصصة للأطفال دون الـ13، إذ ستحاول الأولى أن تحافظ على سمات شخصية البطل الخارق المميزة قدر الإمكان.





حتى الآن، لم تعلن مارفل رسميًا عن طرح جزء ثالث لفيلم "ديدبول"، رغم إعلانها عن جزء قادم من سلسلة "إكس مين"، وسلسلة "فانتاستيك فور"، خلال مؤتمر كوميك كون السينمائي لعام 2019، إلا أن وجود جزء قادم لـ"ديدبول" هو أمر مفروغ منه في ظل نجاح السلسلة الكبير، وتحقيق الجزأين الأوليين قرابة مليار ونصف دولار.

كان روبرت إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، قد أعلن أن كلا من "ديدبول" و"إكس مين" قد أصبح جزءًا من ديزني، مؤكدا أن المشاهد سيرى أعمالا قادمة لهما قريبًا، وذلك في تصريحات خاصة لموقع "بازفيد".

