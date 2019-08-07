شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال بصحبة والده: "حبيبى يا عبده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بين الحين والآخر ينشر نجوم الفن صورهم مع أبائهم وأمهاتهم، رادين لهم الجميل على تربيتهم وتعبهم فى سبيل سعادتهم، آخرهم الفنان حمادة هلال الذى نشر صورة تجمعه بوالده عبد الفتاح هلال، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" داخل سيارة، وعلق عليها: "ربنا يخليك لينا ويحفظك يا أطيب أب فى الكون، أبويا الحاج عبد الفتاح هلال، حبيبى يا عبده". Advertisements

حمادة هلال وشارك حمادة هلال خلال موسم دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "ابن اصول"، الذى حقق نجاحاً كبيراً، حيث تعاون فيه مع المؤلف أحمد محمود أبو زيد والمخرج محمد بكير وإنتاج شركة سينرجى.

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