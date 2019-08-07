شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يزور ضحايا انفجار معهد الأورام.. ويطالب جمهوره بدعم المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الفنان أحمد فهمى مصابى حادث المعهد القومى للأورام، وناشد فهمى جمهوره ومتابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بضرورة تقديم الدعم والمساندة لمصابى الحادث.

ونشر فهمى صورة مع أحد الأطفال المصابين وكتب تعليق قائلاً "آسف مبدئيا على الصورة، بس أنا النهاردة كنت فى القصر العينى بزور بعض ضحايا الانفجار، بشكر كل الناس اللى اتبرعت لمعهد الأورام، بداية من محمد صلاح لحد أصغر واحد إتبرع".

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وتابع،"لو كل واحد فينا أتبنى حالة من ضحايا الانفجار سواء من المصابين بالسرطان أو زى الطفل ده أو حتى كل مجموعة تتبنى حالة هنساعد ناس بجد محتاجة، الموضوع كبير يا جماعة ولازم نتحرك وكل واحد باللى يقدر عليه".

كان حادث إرهابى قد وقع أمام معهد الأورام بعد انفجار سيارة ملاكى محملة بالمتفجرات، كانت تسير فى عكس الاتجاه، أمام المعهد، وأدى الحادث إلى 20 حالة وفاة و47 مصابا.